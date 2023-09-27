Первый (Рубен Варданян) пошел

Автор: Зульфугар Ибрагимов

А кто-то говорил, что Рубен Варданян никуда не сбежит, останется в Карабахе и будет вести подпольную работу, чуть ли не в "партизаны" уйдет. Может, даже он сам такое ляпнул? Трудно вспомнить - слишком много армянской белиберды носится по Сети...

Сегодня этот "партизан" был взят под белые ручки азербайджанскими пограничниками. Армянские источники рассказывают, что Рубик джан надеялся проехать ППП "Лачин" на потрепанном авто в расчете, что не привлечет к себе внимания и сможет раствориться в пробке из добровольных переселенцев. Не удалось. Ну как же такую... такое лицо не заметить и не признать! Провокатор был признан и задержан. Сообщается, что он уже в Баку.

Армянская сторона и ее защитники будут попытаться делать из него невинную жертву, но это занятие неблагодарное. Сразу предупредим. Варданян не участвовал в войнах и геноциде азербайджанского народа, однако с сентября прошлого года он сделал своим языком и своими действиями достаточно для того, чтобы попасть под статьи уголовного кодекса об экстремизме и разжигании национальной розни. А совсем недавно в интервью позволил себе выпад, который прямиком отправляет его под статью о терроризме. Варданян, непонятно на что и на кого рассчитывая, позволил себе угрожать Баку террором. Этот небритый пузырь с огромным банковским счетом и множеством комплексов неполноценности озвучил "предупреждения" армянских террористов, и теперь придется давать объяснения. И не в соцсетях, а там, где шутить не любят.

Нетрудно представить, что переживает после этих новостей Араик Арутюнян. Он не может не понимать, что он на очереди. После "драмы" Рубика, Араик вряд ли захочет пытаться проехать через погранпункт "Лачин" пусть даже в повозке, запряженной ослами. За ним тянется шлейф военных преступлений, и Араик должен понимать, что простым испугом не отделается. Но вариантов нет. Только сидеть в Ханкенди (или в какой дыре он там прячется) и ждать, когда за ним придут. Хотя спасти остатки достоинства он мог бы, сдавшись добровольно. Не пришлось бы потом развлекать публику, как это сделал Варданян.

То же касается и других преступников, которым не удалось выбраться из зоны РМК. Вроде Виталия Баласаняна. Сообщается, что в Карабахе застряли Бако Саакян и Аркадий Гукасян, прибывшие на "выборы". Лучше просто сдаться. Все равно ведь придется отвечать. Совершенные ими преступления не имеют срока давности, и никакие игры в прятки с правоохранителями Азербайджана их не спаует. Они будут выковыряны из любой щели, где бы не прятались. Поэтому пусть начинают сушить сухари.

Подумать о своем будущем стоит и тем, кто не значится в списке военных преступников, но имеет большие "заслуги" перед Азербайджаном. Это, например, пропагандистка Маргарита Симоньян. На ППП "Лачин" мы ее, конечно, не ждем, но эта мадам в конечном итоге тоже должна ответить за лживую пропаганду, провокации и попытки столкнуть Россию с Азербайджаном. И ответит.

А Рубик Варданян... Мда, очень неосторожно было с его стороны пытаться проехать через ППП. Он, видимо, не ожидал, что так "популярен" в Азербайджане. Да тут его небритую физиономию узнают даже школьники. Наверное, Рубик обманулся чьим-то примером и чьим-то везением. Но не учел, что он у нас особый гость, а для особых гостей, точнее, на особых гостей обычно бывает спецзаказ.