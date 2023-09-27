https://news.day.az/politics/1601829.html Последние данные о конфискованной в Карабахском регионе военной технике - СПИСОК
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132
Последние данные о конфискованной в Карабахском регионе военной технике - СПИСОК
Министерство обороны обнародовало информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 27 сентября.
Day.Az представляет этот список:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132
2. Артиллерийские орудия - 61
3. Средства ПВО - 235
4. Боеприпасы - 434295
5. Снаряжение и принадлежности - 2732
6. Оптические и другие приборы - 231
7. Бронетехника - 26
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицеп - 21.
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