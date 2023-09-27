Последние данные о конфискованной в Карабахском регионе военной технике

Министерство обороны обнародовало информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 27 сентября.

Day.Az представляет этот список:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132

2. Артиллерийские орудия - 61

3. Средства ПВО - 235

4. Боеприпасы - 434295

5. Снаряжение и принадлежности - 2732

6. Оптические и другие приборы - 231

7. Бронетехника - 26

8. Автомобильная техника - 125

9. Прицеп - 21.