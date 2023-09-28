Армения нагло лжет о т.н. "этнической чистке", Азербайджан готов создать лучшие условия для проживания армян

Армения нагло лжет о так называемой "этнической чистке" армянских жителей в Карабахе, на деле же Азербайджан много раз предлагал и продолжает предлагать создание лучших условий для проживания армян на своей территории.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend председатель Общественного объединения "Украинский Конгресс Азербайджана", ветеран Первой Карабахской войны Юрий Осадченко.

"Армяне Карабахского региона Азербайджана так же, как и представители других этнических групп на территории Азербайджана, являются жителями страны и Азербайджан заботится обо всех своих жителях. Как мы видим, Азербайджан уже который день оказывает помощь армянскому населению Карабахского региона - гуманитарную, продовольственную, поставляет топливо. Так как считает их своими жителями. Азербайджан не вынуждает их покинуть территорию страны, как об этом твердят некоторые СМИ и определенные личности в социальных сетях. А наоборот, страна предлагает им остаться, принять гражданство Азербайджана и продолжить жить здесь", - сказал Осадченко.

Он отметил, что именно военная хунта вынуждает армянское население покинуть Карабахский регион Азербайджана.

"По видеоинтервью на телеканалах, видеоматериалам в социальных сетях можно увидеть, что покидающие Карабахский регион армяне сами подтверждают, что их заставляет уйти именно эта военная хунта. Но и тут Азербайджан оказывает им всяческую поддержку, предоставляя топливо для переезда, обеспечивая едой. В видеоматериалах можно увидеть как азербайджанские полицейские передают им воду, еду. Так о какой "этнической чистке" тут можно говорить?" - сказал Осадченко.

Он подчеркнул, что в Азербайджане проживает много этнических групп разного религиозного толка.

"Армяне так же могут стать частью этого общества и счастливо жить здесь, приняв гражданство и соблюдая законодательство страны. Азербайджан является примером мультикультурализма в мире и нагло обвинять страну в т.н. "этнической чистке" не что иное, как подлость. Мы все прекрасно знаем, что целью этих обвинений является совсем другое. Армяне этим пытаются демонизировать Азербайджан, вредя его имиджу на международной арене, и уговорить некоторые страны выделить средства для содержания так называемых "армянских беженцев", а на деле потратить их на совсем другие цели", - сказал Осадченко.