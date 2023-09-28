Очередной армянский ужастик, рассчитанный на дураков

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Добровольно и безо всяких проблем покидающие сегодня Азербайджан армяне не перестают доказывать, что мы в них не ошибались. Ну совсем.

В армянских Телеграмм-каналах всплыла безобразная история, связанная с одним из бывших жителей Азербайджана армянской национальности. Некто Мгер Заргарян заявил, что на ППП "Лачин" азербайджанцы заставили его сказать плохие слова об армянской нации под угрозой расправы с его ребенком...

Что?!

Как запел Заргарян, переехав на другую сторону условной границы, его заставили хвалить Азербайджан и ругать армян, пригрозив, что его ребенка прямо тут у него на глазах зарежут. Еще была белиберда про каких-то генералов, которых азербайджанцы, дескать, хотели у него выпытать, но он притворился дебилом (и претворяться не нужно было) и никого не выдал. С женой его говорили отдельно и угрожали ей таким же образом. Это еще не все. К виску "героического" Заргаряна приставили оружие и, сунув в глаза его призывы в период 44-дневной войны, пригрозили, что его принесут в жертву в день начала войны, если не обругает армян...

О боже, неееет!

Когда "героический" Мгер врал в Армении, оправдываясь за свой детский испуг перед азербайджанскими пограничниками, он выглядел дураком. И рассказанные им сказки тоже были рассчитаны на лиц с таким же уровнем ума. А у кого немного больше способности к мышлению, не верьте. Никаких генералов у него не спрашивали, хотя бы потому что азербайджанская сторона и так знает каждый прыщик на лицах сепаратистских генералов, не говоря уже об их именах. И ребенка этого жалкого типа никто, конечно же, резать не собирался. Как раз наоборот, азербайджанские пограничники позаботились о ребенке, которому стало плохо на погранпункте. Неблагодарный мерзавец по фамилии Заргарян, следуя позывам менталитета, начал распинаться перед военными в любви, обозвал армян предателями и заявил, что армянская нация должна быть уничтожена. Никто не просил его высказываться таким образом. Сказано это было с подобострастным выражением лица перед камерами десятков журналистов.

Вообще, Заргарян, похоже, очень любит красоваться перед камерой. В период 44-дневной войны он запомнился призывами к армянам не терять духа. Тогда он не знал, что война закончится нашей победой. Поэтому, оказавшись лицом к лицу с азербайджанцами на ППП, наложил в штаны и запел соловьем. Он знал, что это ему ничем не грозит, потому что в Армении всегда есть возможность включить "геноцидную" сигнализацию и спрос на кровавые истории, в которые соплеменники обязательно поверят. А если в такой истории фигурируют дети, она ценится особенно высоко.

Плохо, что в этот бред верят и зарубежные любители жангяловхаца. Но тут уж ничего не поделаешь.

Переехав границу, Заргарян стал оправдываться за видео с проклятиями в адрес своего народа, сгустил краски до невозможности, и получилось то, что получилось. И Заргарян такой не один. С комфортом и пожеланиями доброго пути проезжающие границу армяне, попадая в свою нездоровую среду, сразу включают дурочку. Фантазия на кровавые истории у них безграничная, и слушатели всегда находятся.

Одним словом, Мгер Заргарян не удивил. Молодец.