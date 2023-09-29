Азербайджанская полиция в Ханкенди

Азербайджанская полиция вошла в город Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, в социальных сетях распространились новые кадры.

Из видео видно, что сотрудники наших правоохранительных органов несут службу в центральных районах Ханкенди.

Напомним, что 28 сентября сепаратисты в Карабахе объявили о самороспуске. Об том заявил так называемый "глава" армянских сепаратистов Самвел Шахраманян. В "распоряжении" так называемого "главы" сепаратистского режима Самвела Шахраманяна отмечается, что в соответствии с соглашением, достигнутым с представителями Азербайджанской Республики при посредничестве российского миротворческого контингента, обеспечивается свободный и беспрепятственный проезд жителей Карабаха, в том числе разоруженных военнослужащих, по "Лачинскому коридору" на собственном транспорте, в связи с чем принято следующее решение: распустить все "государственные учреждения" и "организации", находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года; армянскому населению Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Карабахе.