Ханлан Велиев о возбужденных против сепаратистов уголовных делах

За последние дни по фактам преступлений, совершенных армянскими вооруженными формированиями, возбужден ряд уголовных дел.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил военный прокурор Азербайджанской Республики Ханлан Велиев.

"В органах военной прокуратуры возбуждено 6 уголовных дел по статьям 29 (покушение на преступление), 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц), 120.2.11 (сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом, или бандитизмом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 214.2.1 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией)), 279.3 (создание вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также участие в их создании и деятельности, оснащение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или снаряжением, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Интенсивно были проведены необходимые следственно-оперативные действия, возможные в существующих условиях",- говорится в заявлении Х.Велиева.

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