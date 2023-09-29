Азербайджан принял антитеррористические меры для восстановления своего суверенитета

Некоторые страны намеренно проявили враждебное отношение к Азербайджану во время локальных антитеррористических мер, проведенных в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что Азербайджан предпринял эти шаги для восстановления своего суверенитета.