https://news.day.az/politics/1602386.html Азербайджан принял антитеррористические меры для восстановления своего суверенитета - Хакан Фидан
Азербайджан принял антитеррористические меры для восстановления своего суверенитета - Хакан Фидан
Некоторые страны намеренно проявили враждебное отношение к Азербайджану во время локальных антитеррористических мер, проведенных в Карабахе.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он отметил, что Азербайджан предпринял эти шаги для восстановления своего суверенитета.
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