Хакан Фидан о терпеливом отношении Азербайджана к сепаратистам

Локальные антитеррористические мероприятия были правом Азербайджана. Азербайджанские братья терпеливо ждали после 44-дневной войны ликвидации режима хунты в Карабахе. Но безрезультатно. Армения не пыталась решить проблему, она хотела продлить время.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает в пятницу Day.Az.

Он упомянул, что в ходе последних антитеррористических мероприятий в Карабахе не было потерь среди гражданского населения.

"После Второй Карабахской войны шаги, предпринятые сепаратистским режимом в Карабахском регионе Азербайджана, привели к росту напряженности. Сепаратистский режим в последнее время осуществлял ряд провокаций: они пытались приблизиться к позициям азербайджанской армии, рыли траншеи для укрепления своих позиций, проводили различные фортификационные работы. Ответ Азербайджана на эти незаконные действия Армении не заставил себя ждать. Азербайджан предпринял шаги не против армянского населения, а для обеспечения их безопасности, устранения неопределенности", - сказал Х.Фидан.