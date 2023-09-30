В Карабахе ликвидируются, оставленные сепаратистами боевые позиции и опорные пункты

В результате локальных антитеррористических мероприятий ликвидируются боевые позиции и опорные пункты, оставленные формированиями вооруженных сил Армении, на территории восстанавливаются коммуникационные линии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, 29 сентября была ликвидирована боевая позиция на дороге, соединяющей населенные пункты Тертер и Агдере, обеспечено безопасное движение транспортных средств.