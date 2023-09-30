https://news.day.az/politics/1602653.html Халаф Халафов обсудил двусторонние отношения с послом Ирана
Халаф Халафов обсудил двусторонние отношения с послом Ирана
Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави встретился с представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.
Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональную ситуацию.
Также была обсуждена ситация в Карабахе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре