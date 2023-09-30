Халаф Халафов обсудил двусторонние отношения с послом Ирана

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави встретился с представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональную ситуацию.

Также была обсуждена ситация в Карабахе.