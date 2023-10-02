Террориста, напавшего на посольство Азербайджана в Иране, казнят

Ясин Гусейнзаде, напавший на посольство Азербайджана в Иране в январе этого года, будет казнен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает азербайджанское государственное телевидение со ссылкой на информированный источник.

Вооруженное нападение произошло на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени. Нападавшим оказался мужчина лет 50-ти вооруженный автоматом Калашникова.

Напомним, что при нападении на посольство был убит начальник службы безопасности и ранены двое охранников посольства.

В тот же день глава полиции Тегерана сказал, что Гусейнзаде "пришел в посольство с двумя малолетними детьми" и "инцидент произошел на семейно-бытовой почве". Затем с теми же утверждениями стали выступать различные высокопоставленные представители иранского режима. Но обнародованные факты еще раз продемонстрировали полную абсурдность этих утверждений.