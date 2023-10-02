https://news.day.az/politics/1603142.html В Карабахе завершается процесс разоружения и демобилизации - у жителей изымается все оружие
В Карабахе завершается процесс разоружения и демобилизации - у жителей изымается все оружие
В Карабахе процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджанской Республики.
Органы внутренних дел Азербайджанской Республики обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей. Жители могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел.
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