В Карабахе завершается процесс разоружения и демобилизации

- у жителей изымается все оружие

В Карабахе процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Органы внутренних дел Азербайджанской Республики обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей. Жители могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел.