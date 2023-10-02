Азербайджанские саперы продолжают разминирование Карабаха - ВИДЕО
Инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской армии проводятся мероприятия по очистке Карабахского региона от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
После завершения локальных антитеррористических мероприятий, инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской армии с 21 сентября по 2 октября нынешнего года в регионе было обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 18 противопехотных и 105 противотанковых мин.
Основные усилия в мероприятиях по инженерному обеспечению направлены на разминирование территорий и прокладку новых путей обеспечения.
Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке.
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