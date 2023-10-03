Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостановила деятельность

Рабочая группа Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по азербайджано-французским межпарламентским связям приостановила свою деятельность.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном группой.

Отмечается, что рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям с сожалением восприняла информацию о прекращении деятельности французско-азербайджанской группы дружбы в Национальной ассамблее Французской Республики и связей с рабочей группой.

Учитывая эту информацию, рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям временно приостанавливает свою деятельность и связи с французско-азербайджанской группой дружбы до тех пор, пока Франция не предпримет соответствующие шаги.