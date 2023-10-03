Гейдар Алиев в семидесятые годы повысил уровень благосостояния карабахцев

На экспертной платформе Baku Network вышло в эфир интервью с кандидатом технических наук, писателем, профессором Российской академии естествознания Гагиком Оганджаняном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал кандидат технических наук, писатель, профессор Российской академии естествознания Гагик Оганджанян.

Он рассказал о большом вкладе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в процветание Карабаха.

"Практически до 1970-х годов Карабах был дотационным. Я помню, как качественно жизнь изменилась за годы строительства Сарсангской ГЭС. Жители Карабаха вышли из своих лачуг, начали строить себе добротные дома. Это при том, что в советское время не было магазинов стройматериалов. Мой отец тогда был руководителем одного из районов Карабаха. Он был на приеме у Гейдара Алиева. Когда шли разговоры по поводу того, что там армяне строят дома, Гейдар Алиев сказал - ну и что? Это тоже наш народ. Люди получили доступ к электричеству. Для сельских людей это был большой подарок", - сказал Оганджанян.

Trend представляет полную видеозапись интервью.