Армян в России начнут "поддвигать"

Автор: Байрам Эльшадов

Глубочайший кризис в отношениях между Москвой и Ереваном ударил по позициям влиятельных российских армян.

Как сообщают близкие к российским властям источники, в Москве очень недовольны поведением Никола Пашиняна, но при этом активно разбираются - как так получилось, что масса влиятельных армян в России не только не смогла предотвратить разворот Еревана в сторону Запада, но и не подавала Москве никаких серьезных сигналов о том, что ситуация будет развиваться именно так, как развивалась.

"В российских СМИ, бизнесе, в элитах в целом полно людей с армянскими фамилиями. Ни один из них не предложил вариантов действий - и теперь с ними будут разбираться. Как минимум начнут "поддвигать" с насиженных позиций", - утверждают источники.

Стоит ожидать, что теперь для армянского лобби в РФ - габреляновых, симоньянов, кургинянов и прочих кеосаянов - наступают не лучшие времена. Сказка закончилась! Долгие годы эти люди, прикидываясь более русскими, чем сами русские, паразитировали на российском государстве, отмывая деньги, распиливая бюжеты, и самое важное, работая на себя, а не на страну, которая создала им эти возможности. Они пытаются подменить собой русский народ - какой федеральный телеканал не включи, русскими там представляются одни армяне. Параллельно они, разумеется, пытаются подсунуть армянскую повестку вместо повестки, актуальной для россиян.

Деньгами и связями они завоевали большое влияние в РФ, особенно в медиасреде - влияние, которое не соответствует ни их реальному статусу, ни реальной силе. Создав этот миф о собственной "влиятельности" армянство просто подставило РФ. Думаю, армянам России придется заплатить за попытки подсунуть армянскую повестку вместо руской.