Армянам пора обидеться на французов

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В свете недавних занятных заявлений Никола Пашиняна на тему гражданства кое-что вспомнилось. Совсем недавняя история. Только не подумайте, что это шутка.

В начале октября в СМИ промелькнула странная новость со ссылкой на посольство Франции в Армении, но тогда на нее не особо обратили внимание. Видимо, не поверили в прочитанное и сами уехавшие из Карабаха армяне. Незадолго до этого им пообещали статус беженца и убежище во Франции, но потом оказалось, что это был фейк. Поэтому они не спешили радоваться, прочитав, что городской совет Парижа принял решение предоставить карабахским армянам звание почетных граждан французской столицы.

Такое звание действительно существует. Звание "почетный гражданин города Париж" было учреждено в 2001 году и присваивается - внимание! - за "борьбу за демократию, уважение прав человека и свободы". Какой вклад внесли трактористы, сепаратисты и члены незаконных вооруженных формирований Карабаха в борьбу за демократию, права и свободы, трудно сказать.

Что дает это звание? Да ничего. В сообщении французской дипмиссии, распространенном СМИ, неслучайно особо подчеркивалось, что звание присваивается символически. В отличие от статуса беженца, это смешное звание не дает права на проживание во французской столице, на пособия и преференции. Сто тысяч армян, выехавших из Карабаха, не смогут переместиться в Париж на правах граждан. Это "гражданство" символическое. В списке Почетных граждан Парижа наряду с Далай-Ламой и Манделой есть даже биоразнообразие. И что?

Подозрения возникли сразу. Особенно удивило, что коллективные армяне Карабаха в список, размещенный в Википедии, еще не добавлены. В Википедии моментально обновляется все, что как-то связано с армянами. Решение о почетном гражданстве было принято в начале октября, а в Википедии это не отражено? Такого до сих пор не бывало, и если бы не публикации в официальных СМИ и не отсутствие опровержений от французов, можно было бы подумать, что мы снова имеем дело с фейком. Но...

По информации армянских источников, армян опять кинули. Все-таки оказалось, что фейк. Армяне отправились в посольство за обещанной помощью и званием, а им сказали: ребята, вы че? Какое еще почетное гражданство?.. Не исключено, что это сами французы позже переиграли. Еще раз повторим - новость со ссылкой на дипмиссию в СМИ вышла в начале октября, и никто ее не опроверг. Фейк о приеме беженцев был опровергнут сразу, а тут тишина. Чего ждали почти месяц?

Думаем, армянам пора обидеться на французов за второе глубокое разочарование. Мэр Парижа Идальго фактически отделалась от армян никому не нужным символическим званием, которое ничем им не поможет, да и от того в конце концов отказалась. Не знаем, как это видят армяне, но по нам, так это издевательство. Помните, как во время "блокады" лоббистка лично притащилась из Парижа в Армению, чтобы смести азербайджанский ППП и спасти армян от голодной смерти? Армяне ждали чего-то невероятного, но мэр Парижа отделалась от них двумя грузовиками с макаронами, да и то не дошедшими до адресата. Постояв несколько часов у границы, обклеенные провокационными лозунгами и флагами грузовики уехали. Как и мадам Идальго. О дальнейшей судьбе макарон из Парижа ничего неизвестно.

Армяне, массово перемещаясь из Карабаха в Армению, не рассчитывали там долго задерживаться. Если верить Пашиняну, на сегодня страну покинули более 10 тысяч человек. Граждане России отправились по месту гражданства, а гражданам Армении пришлось ждать чуда. Они то рассчитывали на статус беженцев и массовый исход во Францию со всеми вытекающими из этого приятными последствиями. Речь о Франции, потому что никто больше этой страны не лобызал добровольно покинувших Карабах армян и не давал громких обещаний. Американцы, например, осторожно подошли к вопросу обещаний. Пароходы с "благодарными" армянами, отправлявшиеся сто лет назад к американским берегам, сегодня были бы неуместны. Времена другие.

Не нужны армяне и Франции, которая, в отличие от Штатов, не может удержать язык за зубами. Не исключаем, что на первых порах кто-то там и заговорил о статусе беженца, но, прикинув размеры толпы, которая хлынет в страну, передумал. История показывает, что армянский народ не привязан корнями к этому региону (да и ни к какому другому, видимо) и не видит проблем в том, чтобы массово сняться с одного места и перебраться на другое, где больше вкусного. Ни малейших сомнений, что, объяви Франция действительно прием, "беженцев" из Карабаха окажется не сто тысяч, а раза в три больше. Половина Армении выправит документы и окажется "жертвами этнических чисток".

Одна из переехавших в Армению женщин пожаловалась иностранному журналисту, что ее народ с пятого века постоянно кочует. Бедняжка, не понимает, почему это происходит и когда закончится. Глядя на происходящее сегодня, можно вздохнуть и ответить - никогда.

А самая серьезная причина, почему даже на статус "почетных граждан Парижа" армянам Карабаха рассчитывать не приходится, заключается в том, что они не могут считаться беженцами из Азербайджана, так как являются гражданами Армении. А предоставление гражданам Армении такого статуса во Франции будет означать, что Париж обвиняет любимый Ереван в притеснениях, гонениях и наступлениях на свободу.

Одним словом, замкнутый круг, в который армяне загнали себя сами.