Азербайджан осудил провокационные заявления посла Ирана в Армении

Азербайджан решительно осуждает провокационные и необоснованные заявления посла Ирана в Армении Мехди Субхани в интервью армянской платформе "Civil Net".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Эти заявления, подрывающие отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, в то же время противоречат тем заявлениям, которые были высказаны президентом Ирана во время встречи между президентами двух стран, состоявшейся 9 ноября 2023 года в Ташкенте. Так, в ходе данной встречи Президент Исламской Республики Иран Сеид Ибрагим Раиси с радостью отметил, что Азербайджан спустя много лет обеспечил свою территориальную целостность, Карабах вновь воссоединился с Азербайджаном.

Высказывания посла Ирана против нашей территориальной целостности и суверенитета, сделанные на фоне положительной динамики в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, включая слова президента Ирана, мы расцениваем как провокацию.

Мы ждем, что Иран предпримет соответствующие шаги в связи с заявлениями, сделанными послом, а также предотвратит подобные шаги, которые не соответствуют духу наших отношений", - сказал Айхан Гаджизаде.