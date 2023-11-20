Мы полны решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном

Мы полны решимости и дальше укреплять связи между двумя странами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 20 ноября на встрече в расширенном составе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид.

"Благодарю, господин Президент, всегда приятно Вас видеть. Очень хорошо получить у Вас советы по вопросам укрепления связей, торговли, политики, а также международным вопросам. Мы полны решимости и дальше укреплять связи между двумя странами. С нетерпением ждем встречи с вашей делегацией в следующем месяце, и надеюсь, что она будет очень продуктивной. Все визиты в Азербайджан бывают эффективными. Сегодня наши делегации готовы подписать ряд меморандумов о взаимопонимании между двумя странами", - заявил Президент Ирака.