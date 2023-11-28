Среди военнослужащих Азербайджана прошел конкурс знаний

В Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова состоялся конкурс знаний "Интеллект", посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает во вторник Day.Az, со ссылкой на минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"Выступившие на мероприятии обстоятельно рассказали о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его заслугах в армейском строительстве. Было отмечено, что объявление соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 2023 года в нашей стране "Годом Гейдара Алиева" является воплощением всенародной любви к общенациональному лидеру, проявлением огромного уважения к его личности.

Согласно плану, в конкурсе знаний, состоящем из трех туров, приняли участие девять команд в составе курсантов Военного института имени Гейдара Алиева и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, а также военнослужащих Бакинского гарнизона.

Основной целью проведения конкурса знаний является повышение интеллектуального уровня личного состава, расширение кругозора, изучение национально-духовных ценностей нашего народа, а также эффективная организация досуга.

В конкурсе, проходившем в условиях напряженной борьбы, первого места удостоились матросы ВМС, второго места - курсанты Военного института имени Гейдара Алиева, третьего - солдаты Н-ской воинской части.

В заключение состоялось вручение призов победившим командам", - говорится в сообщении минобороны.

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