Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом.
Как передает в четверг Day.Az, об этом Джейхун Байрамов сообщил в своей публикации в соцсети X.
"Мы обменялись мнениями по дальнейшему укреплению азербайджано-шведского двустороннего сотрудничества. Я проинформировал своего коллегу о последней региональной ситуации и взглядах Азербайджана на мир и стабильность", - говорится в публикации.
Отметим, что встреча состоялась в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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