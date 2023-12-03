Washington Post опустилась до уровня желтой прессы

Автор: Мехти Ахмедзаде

После недавней выходки Штатов против Азербайджана, когда Госдеп решил вдруг открыто заявить о поддержке Еревану вопреки благотворным отношениям с Баку, Вашингтон, по видимому, не успокоился и решил пойти ва-банк с антиазербайджанской пропагандой.

Одна из главных газет, The Washington Post, после звонка Блинкена Президенту Ильхаму Алиеву, в ходе которого госсекретарь буквально оправдывался и получил в ответ условия для нормализации отношения, решила вдруг выставить лже-статью о нашей стране, чтобы оправдать действия Вашингтона, да и армянам понравиться заодно.

В выдуманной сказке на страницах некогда авторитетной газеты появились такие строки о том, как "в Азербайджане постоянно нарушаются права человека и свобода слова". Ссылается WP, на слова агентов запада, которые постоянно распространяют ложь о нашем государстве, находясь и живя в нем. Вот такие вот "патриоты". Получая западные гранты на свое существование, в частности от USAID, который на миллиметре от того, чтобы быть выдворенной из страны, эти лица заявляют о том, что их якобы постоянно притесняют, арестовывают, избивают....да что угодно, лишь бы "зеленые" получить.

Естественно, что сомнительная репутация и нечистые дела этих жюрналюг-агентов порой приводят к тому, что их, согласно закону, арестовывают, расследуют те или иные махинации. В этот момент у западных СМИ появляется в руках козырь, который пытаются использовать постоянно - "в Азербайджане нарушаются права человека".

То, что в Азербайджане есть свободная пресса и агентство развития СМИ, эти газетенки не волнует. Им указано сверху написать. Вот они и пишут. Собственно так и скатилась до уровня плинтуса не только WP, но и вся американская пресса, которая нынче занимается лишь тем, что публикует желтизну и драмы. Если посмотреть ежедневные заголовки, просмотры и комментарии в СМИ США, можно прийти в ужас, что пичкают американцам.

Впрочем, проблема прессы в Штатах дело не давнее. Рычагом на резкое ухудшение качества новостей, статей и репортажей еще и оказала свое влияние "культура отмены" (cancel culture), из-за которой любые СМИ, компании и даже политики боятся встать на пути радикальных левых или либералов.

Поэтому неудивительно, что когда Washington Post получает определенный заказ, там сразу же берутся писать лишь бы написать. Если бы у журналистов этой некогда Газеты с большой буквы была этика, да и вообще профессионализм в целом, писать стоило бы на самом-то деле об Армении, где ситуация с правами человека находится на самом низком уровне с момента прихода к власти журналиста-Пашиняна, который преследует всех политических оппонентов и сразу же взял под контроль большую часть СМИ страны.

Но в WP не будут писать об этом, ссылаться на опубликованные отчеты международных организаций. Это ведь работа, которую нужно исследовать, прочитать как минимум. Продажным журналюгам легче потратить 10 минут на цитаты высказанные непонятными людьми, собрать из этого за другие 10 минут статейку для просмотров или по заказу, и пойти отрабатывать другой заказ.

Нарратив нынче у США такой. Одержимые манией величия Соединенные Штаты Америки, которые переживают самый глубокий внутренний кризис за всю свою историю, известны тем, что постоянно суют свой нос в чужие дела по всему миру. Конечно, есть те, кто преклоняется перед американской властью, репутация которой серьезно пошатнулась с президентством Байдена. Среди таких стран впереди всех идет РА, которая радостно хлопает в ладоши при любом антиазербайджанском заявлении, звучащем из Штатов. Там частенько и зря не думают, что Азербайджан - более выгодный партнер и союзник, нежели попрошайка-Армения.

Агенты армянского лобби посредством купленных американских конгрессменов и СМИ промыли мозги всем, кто не разбирается в элементарной географии мира или истории. В США, кстати, с образованием нынче туго. Американцы настолько мало имеют знаний, что не могут элементарно назвать какие-то страны или столицы государств. Многочисленные видео-опросы можно посмотреть в YouTube. Подобной глупостью, видимо, заразились и в Washington Post.

Армянский нарратив в опубликованной газетой статейке очевиден. Там нет ни слова об Армении, но понятно, откуда дует ветер.

Как бы там ни было, все что пытаются сделать в штатах ради армянства вопреки выгодным отношениям с Баку, ничего ни у кого не получится. Мы продолжим делать то, что считаем нужным во благо нашей страны, всего региона и никто нам не указ. Азербайджан независимое государство, в отличие от Армении.

В Баку ведь не лезут во внутренние дела Штатов, у которых, напомним, гигантские демографические и экономические проблемы - быстрорастущая инфляция, 80% браков заканчиваются разводами, левые взяли под контроль все социальные слои и диктуют свои условия и нетрадиционные взгляды, убивающие современные ценности, что сказывается на психологическом здоровье американцев.

Да, в США сейчас совершенно нездоровое общество - мужчины стали женственнее, а женщины мужественнее. И это ныне норма, диктуемая демократами и так называемой "woke"-толпой, считающей себя превыше всех. На фоне этого сторонники правого движения, в частности, консерваторы, не могут исправить ситуацию, потому как администрация Байдена, боясь расправы на уровне культуры отмены бездействует по всем направлениям, в результате чего экономика практически рухнула. Законы не работают или их не исполняют те, кто должен их исполнять. Сколько раз за последнее время мы слышали новости о шатдауне правительства? Вот о чем на самом деле должны писать в Washington Post.