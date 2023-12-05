Азербайджан прилагает серьезные усилия по эффективному использованию Транскаспийского маршрута

Азербайджан прилагает серьезные усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

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