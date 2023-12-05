https://news.day.az/politics/1619509.html Азербайджан прилагает серьезные усилия по эффективному использованию Транскаспийского маршрута – Джейхун Байрамов
Азербайджан прилагает серьезные усилия по эффективному использованию Транскаспийского маршрута – Джейхун Байрамов
Азербайджан прилагает серьезные усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.
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