Мэтью Брайза о сложнейшей задаче, стоящей перед Азербайджаном
Одной из сложнейших задач, стоящих перед Азербайджаном при восстановлении своих освобожденных территорий, является обезвреживание всех наземных мин.
Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.
"Чтобы избавиться от всех мин, не зная их местоположения, не имея карт, может потребоваться 50 лет. Итак, задача, с моей точки зрения, состоит в создании новых городов, безопасном возвращении людей в их прежние места проживания, разминировав эти территории, восстановлении среды безопасности после удаления всех мин. Это большой вызов", - сказал Брайза.
По его словам, реализовать все эти планы довольно непросто, так как одновременно происходит несколько процессов. В то время как бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли, продолжается строительство дорожной и муниципальной инфраструктуры.
"И затем нужно создать хорошие условия для жизни. Продуктовые магазины, школы, больницы, объекты питания - все это должно строиться одновременно с возвращением людей, что может представлять сложности в координации", - сказал он.
Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных государственных чиновников, авторитетных иностранных экспертов и представителей международных аналитических центров в Зангилан.
Они принимают участие в конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы". В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.
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