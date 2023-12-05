Жозеп Боррель, как бабушка из анекдота: наглая фальсификация от главы евродипломатии

Автор: Акпер Гасанов

Есть известный анекдот про бабулю, которая в отделении полиции рассказывала о том, что увидела на улице, средь бела дня пару, занимающуюся сексом. Сначала бабуля использовала не литературное, обычное в быту название процесса, свидетельницей которого она невольно стала. Полицейский попросил бабулю выражаться культурно, используя слово "сношаются" для обозначения увиденного. "Ну, значит, иду я по улице, вижу сношаются двое. А пригляделась ...", сказала она и таки вставила привычное ей слово.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, как это не странно прозвучит, вполне похож на эту бабушку из анекдота. Он тоже видит сначала одно, а приглядевшись - совсем иное. Хотя, в реальности- перед ним одна и та же картина. Или же, как в данном конкретном случае, вовсе не сношающаюся посреди улицы пара, а сбежавшие из Карабахского экономического региона Азербайджана лица и иные части тела армянской национальности.

Тем, что ему привиделось, каталонец решил поделиться, выступая на 25-м форуме ЕС - правозащитные НПО. "Трудности времени, в которое мы живем, должны только побуждать нас продолжать защищать права человека во всем мире. Потому что то, что мы наблюдаем, - это возвращение жестокой силовой политики. Все больше и больше конфликтов решается с помощью силы. То, что должно было быть запрещено. Не применение силы для разрешения конфликтов, но я вижу, что все больше и больше конфликтов [решается] силой", начал он издалека.

Как-то неудобно даже ему напоминать, что в прошлом веке было аж две мировые войны, которые унесли жизни десятков миллионов людей. А еще, была бомбардировка Хиросимы и Нагасаки- два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Про войны во Вьетнаме и Афганистане, на этом фоне, даже как-то напоминать неудобно. Лишь констатирую, что времена всегда были трудными и прошлый век- тому доказательство.

Азербайджан в прошлом веке столкнулся с оккупацией 20% своих территорий со стороны Армении, с Геноцидом мирного азербайджанского населения в Ходжалы, с миллионом беженцев и вынужденных переселенцев, ставших жертвами армянской агрессии. И никто, никакая международная организация не осудила Армению за совершенные ею преступления, за игнорирование резолюций ООН.

То есть, права миллиона азербайджанцев были попраны, но международное сообщество сделало вид, что ничего страшного не происходит. На этом фоне речи Борреля звучат, как пустозвонство. Это я еще мягко сказал. Говоря жестче, Азербайджан вынужден был прибегнуть к применению силы, воспользовавшись своим правом на восстановление территориальной целостности именно по причине неспособности и нежелания мировых держав содействовать мирному и справедливому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Это очевидная реальность. Как на нее не смотри, как к ней не приглядывайся. Но Боррель так ни разу и не осудил Армению. Он предпочел встать на сторону тех, кто почти три десятилетия жил на оккупированных территориях нашей страны. Причем, что особо интересно, он не постеснялся удариться в примитивную ложь и легко опровергаемую фальсификацию. Он пошел по пути армянских фальсификаторов и пропагандистов.

"Посмотрите, например, на то, что произошло в Азербайджане и Армении. Давно замороженный конфликт, который внезапно был - я бы не сказал, разрешен, - но решительно урегулирован военным вмешательством, которое за одну неделю заставило переехать 150 000 человек. За одну неделю. Подобный этому. 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать. И международное сообщество сожалело [об этом], выражало обеспокоенность, направляло гуманитарную поддержку, но это произошло [с применением] силы", изрек Боррель.

Посмотрите, с какой тоской он вспоминает о временах, когда армяно-азербайджанский конфликт называли "замороженным"! Такое положение дел позволяло дипломатам из МГ ОБСЕ совершать челночные поездки в Баку и Ереван, получать хорошие зарплаты, оставаться в комфортных отелях, имитировать бурную деятельность при полном отсутствии прогресса в решении вопроса.

Аналогичная тоска по тем временам может быть, кстати, у такого прохвоста, как Анджей Каспшик, который с января 1997 года исполнял обязанности личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Для него победа Азербайджана, восстановление нашей территориальной целостности стали большой трагедией. Ничего же решать, нет смысла ездить в Баку и Ереван, сладко есть и пить. Но даже Каспшик не дошел до озвучивания глупости, которая слетела с языка Борреля.

Глава евродипломатии решил в полтора раза увеличить и без того раздутую армянской стороной цифру армян, которые незаконно проживали на оккупированных территориях Азербайджана и уехали оттуда, несмотря на гарантии безопасности, данные им официальным Баку. Причем, несколько десятков из них уже и Армению покинули, перебравшись в другие страны. Но Боррель не увидел леса за деревьями.

Он пошел по пути тех армян, которые точно также увеличивали цифры "жертв геноцида" в Османской империи. Напомню, что первичная цифра в 300.000 потом превратилась в полмиллиона, потом в миллион, а после и в полтора миллиона. Не удивлюсь, если вскоре мы услышим и про два миллиона жертв "геноцида армян". И вполне возможно, что такое ляпнет все тот же Боррель. Он же, как бабушка из анекдота, привык сначала говорить одно, а потом, приглядываясь, совсем иное. Хотя в реальности- там был тот же самый процесс.