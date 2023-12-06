Азербайджан сильно загрязнен минами и взрывоопасными остатками войны

Азербайджан является одной из стран, территории которой сильно загрязнены наземными минами и взрывоопасными остатками войны. Среди их жертв много женщин и детей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала руководитель офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи на Международном Бакинском форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

"Для стран, таких как Азербайджан, которые пострадали от мин, решение этой проблемы является важной частью повестки дня для достижения целей устойчивого развития к 2030 году", - отметила она.

По ее словам, то, как мины и деятельность по их обезвреживанию, влияют на экосистему, является серьезной проблемой, которую решает Азербайджан и другие пострадавшие от мин страны. Разминирование является предпосылкой для устойчивого развития и мира.

"Организация Объединенных Наций в Азербайджане горда долгосрочным сотрудничеством с этой страной, которое началось в 1999 году. С 2020 года ЕС, правительство Великобритании и другие организации финансово поддерживают мероприятия по обезвреживанию мин в Азербайджане", - подчеркнула она.

Мабучи упомянула, что противоминная деятельность является основой для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и общей стабильности общества.

"Мировой опыт показывает, что минное дело требует усилий всего общества под руководством национальных правительств. Мины и взрывоопасные остатки войны угрожают безопасности и благополучию людей в более чем 60 странах. Уязвимыми остаются в основном женщины и дети", - добавила она.

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