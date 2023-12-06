Закир Гасанов встретился с командующим ВМС Ирана

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял командующего Военно-морскими силами (ВМС) армии Исламской Республики Иран контр-адмирала Шахрама Ирани, находящегося с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в среду Day.Az в минобороны Азербайджана, на прошедшей в министерстве встрече генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал гостей, отметив, что рад их видеть в Азербайджане.

Министр поздравил Шахрама Ирани с Днем ВМС Ирана, упомянув, что азербайджано-иранские отношения опираются на древние исторические корни, и подчеркнул важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества в военной сфере.

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