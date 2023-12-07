Председатель правящей партии Грузии о дружбе с Азербайджаном

Дружба с Азербайджаном имеет для нас стратегическое значение.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Он сказал, что интеграция Грузии в Европу важна и для Азербайджана.

"Очень хорошо, что президент дружественной для нас страны Ильхам Алиев рассматривает нашу интеграцию в Европу именно с этой точки зрения. Наш прогресс в направлении европейской интеграции также важен для нашего друга и соседа Азербайджана, и заявление Президента Ильхама Алиева является очень интересным и важным", - сказал Кобахидзе.

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