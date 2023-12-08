https://news.day.az/politics/1620458.html ЦИК Азербайджана проведет заседание в связи с внеочередными президентскими выборами
ЦИК Азербайджана проведет заседание в связи с внеочередными президентскими выборами
В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в ЦИК Азербайджанской Республики.
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