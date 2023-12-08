Сенатору Бобу Менендесу грозит тюрьма

1 декабря Палата представителей США проголосовала за исключение республиканца Джорджа Сантоса из Конгресса. Это был шестой случай в истории палаты, когда ее члены приняли подобное решение. В мае прокуроры выдвинули против него тринадцать обвинений, включая мошенничество, отмывание денег, хищение государственных средств и ложные заявления в Конгрессе. Кроме того, во время предвыборной кампании он неоднократно лгал о своей карьере и образовании, тем самым вводя в заблуждение избирателей своего округа.

В любом случае, он ушел. Теперь внимание переключится на Сенат США, а именно на сенатора-демократа Боба Менендеса от штата Нью-Джерси. Он занимал пост председателя комитета Сената по международным отношениям. Недавно ему были предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции в двух разных контекстах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье основателя газеты The Jefferson Herald Рика Морена, опубликованной в американском издании Bleeding Heartland.

Автор статьи пишет, что в первом случае Менендес предположительно действовал как иностранный агент, используя свое влиятельное положение для обеспечения военной помощи Египту. В другом же случае он принимал деньги, золотые слитки, новый автомобиль и другие ценности в качестве вознаграждения за помощь трем богатым бизнесменам из северной части Нью-Джерси и попытку помешать расследованию их деловой активности.

"Для сенатора от Нью-Джерси подобные обвинения не в новинку. В 2017 году он предстал перед судом по аналогичным обвинениям в коррупции. Тогда, как и сейчас, он ушел с поста председателя сенатского комитета по международным отношениям.

С юридической точки зрения предполагаемые преступления сенатора находятся на том же уровне, что и нарушения экс-конгрессмена. Если Менендеса признают виновным, то ему грозит 5 лет лишения свободы", - подчеркнул Рик Морен.

Автор статьи сообщает, что есть и другие сходства между Джорджом Сантосом и Бобом Менендесом. К отставке каждого из них призывают коллеги: десятки членов Палаты представителей в случае Сантоса и по меньшей мере 31 сенатор (все демократы) в случае Менендеса.

"Что же всё-таки Сенат будет делать с Бобом Менендесом? Да, он невиновен, пока его вина не доказана. Как и Джордж Сантос был когда-то. Более того, не похоже, что избиратели сенатора поддерживают его. Согласно недавнему опросу, 70% жителей Нью-Джерси хотят, чтобы он покинул свой пост. Если около 50 процентов демократов проголосуют за исключение Менендеса из Сената, а республиканцы практически единодушно сделают это, то сенатору придет конец", - резюмировал Рик Морен.