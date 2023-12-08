Дружеские отношения Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина - основа стратегического партнерства Азербайджана и России

Доверительные и дружеские отношения Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина - это основа союзнического и стратегического партнерства Азербайджана и России, оплот многолетнего сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Азербайджана и России.

"Рост числа взаимных визитов, обоюдная поддержка на международной арене, совместно проведенные мероприятия - очередное тому доказательство. Отрадно, что 20-е, юбилейное заседание комиссии проводится в год 100-летия великого лидера Гейдара Алиева. Пользуясь случаем, еще раз благодарим российских коллег за высокий уровень мероприятий в России, посвящённых 100-летию великого лидера Гейдара Алиева", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!