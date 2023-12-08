Создана рабочая группа в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане

В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами при ЦИК Азербайджана создана экспертная группа для рассмотрения жалоб на действия, бездействие и решения, нарушающие избирательное право граждан.

Как сообщает в пятницу Day.Az, решение об этом было принято на состоявшемся сегодня заседании ЦИК Азербайджана.

В то же время было принято решение о создании рабочей группы при ЦИК на внеочередных президентских выборах и назначении ее руководителя. Руководителем рабочей группы назначен член ЦИК Этибар Гулиев.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!