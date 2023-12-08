Украина поддерживает шаги Азербайджана и Армении по нормализации отношений

Украина поддерживает усилия Азербайджана и Армении по нормализации отношений.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Украины в социальной сети "Х".

"Украина поддерживает шаги Азербайджана и Армении по нормализации двусторонних отношений. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности стран в пределах международно признанных границ. Украина поддерживает окончательное мирное и дипломатическое урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в публикации.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.

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