А нужны ли вообще посредники для мира на Кавказе?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о столкновении интересов политических центров и их попытках присвоить лавры за сближение позиций Азербайджана и Армении по некоторым вопросам.

Day.Az представляет публикацию:

Интересно ведут себя "мировые центры силы" по отношению к нашему региону, конечно.

Когда переговоры между Азербайджаном и Арменией застопорились, так называемые посредники бросились выбирать сторону, и какую - было понятно с самого начала.

Но стоило Баку и Еревану провести ПРЯМЫЕ переговоры, как тут же выяснились две вещи. Во-первых, без посредников стороны договариваются быстрее. А во-вторых, вы обратили внимание, как ВСЕ модераторы бросились ПОДДЕРЖИВАТЬ и ПРИВЕТСТВОВАТЬ?

РФ, США, ЕС, НАТО - все они пытаются присвоить "заслугу" так, будто все случилось только благодаря им.

Буквально как кошки, которые бросились на игрушку и пытаются перетянуть ее каждый на свою сторону - чтобы она не досталась никому другому.

События последних дней отлично показали, что если Баку и Ереван будут работать вдвоем без посторонних, то мирный договор удастся заключить гораздо быстрее, чем с помощью тех, кто якобы готов в этом помочь.

Автор карикатуры - HSF