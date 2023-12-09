А нужны ли вообще посредники для мира на Кавказе?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о столкновении интересов политических центров и их попытках присвоить лавры за сближение позиций Азербайджана и Армении по некоторым вопросам.
Day.Az представляет публикацию:
Интересно ведут себя "мировые центры силы" по отношению к нашему региону, конечно.
Когда переговоры между Азербайджаном и Арменией застопорились, так называемые посредники бросились выбирать сторону, и какую - было понятно с самого начала.
Но стоило Баку и Еревану провести ПРЯМЫЕ переговоры, как тут же выяснились две вещи. Во-первых, без посредников стороны договариваются быстрее. А во-вторых, вы обратили внимание, как ВСЕ модераторы бросились ПОДДЕРЖИВАТЬ и ПРИВЕТСТВОВАТЬ?
РФ, США, ЕС, НАТО - все они пытаются присвоить "заслугу" так, будто все случилось только благодаря им.
Буквально как кошки, которые бросились на игрушку и пытаются перетянуть ее каждый на свою сторону - чтобы она не досталась никому другому.
События последних дней отлично показали, что если Баку и Ереван будут работать вдвоем без посторонних, то мирный договор удастся заключить гораздо быстрее, чем с помощью тех, кто якобы готов в этом помочь.
Автор карикатуры - HSF
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