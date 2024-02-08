https://news.day.az/politics/1635568.html Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана
Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное послание Олжасу Бектенову в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, в письме была выражена убежденность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться и расширяться.
Также выражена готовность к активной совместной работе в целях дальнейшего наращивания всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества на благо братских народов двух стран.
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