Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное послание Олжасу Бектенову в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, в письме была выражена убежденность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться и расширяться.

Также выражена готовность к активной совместной работе в целях дальнейшего наращивания всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества на благо братских народов двух стран.

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