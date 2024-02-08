Президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и справедливо.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Молодежной организации Движения неприсоединения (ДН), зачитанном на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

"Молодежная организация Движения неприсоединения получила статус наблюдателя на президентских выборах 2024 года в Азербайджане. В нашей наблюдательной миссии приняли участие представители многих республик. В Баку, разделившись на группы, мы проводили наблюдения на многих избирательных участках. Выборы прошли открыто, прозрачно, свободно и справедливо. Места наблюдения мы тоже выбирали сами, никто в данный процесс не вмешивался",- говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Молодежная организация Движения неприсоединения ценит и приветствует высокую явку избирателей на президентских выборах.

"Молодежная организация Движения неприсоединения впервые приняла участие в президентских выборах в качестве наблюдателя. Считаем, что мы первая в мире молодежная организация, которая приняла участие в президентских выборах в качестве наблюдателей. Это также показывает, что Азербайджан придает большое значение роли молодежи в развитии мира", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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