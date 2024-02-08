Сахиль Керимли об итогах президентских выборов в Азербайджане

Азербайджанский народ проявил большую активность и высокий дух на внеочередных президентских выборах, и все как один проголосовали за историческую Карабахскую Победу, за Победоносного Лидера.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в прямом эфире Baku TV сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

С.Керимли отметил, что азербайджанский народ вновь написал славную историю.

"Эта история является честью и гордостью каждого гражданина Азербайджана и примером для будущих поколений", - подчеркнул С.Керимли.

С.Керимли добавил, что проведенные в стране полностью справедливые и прозрачные президентские выборы, а также волеизъявление азербайджанского народа могут стать примером для всего мира.

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