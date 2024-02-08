Наблюдательная миссия Организации тюркских государств (ОТГ) испытывает гордость в связи с тем, что братский Азербайджан впервые провел выборы на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Он отметил, что наблюдательная миссия Организации тюркских государств была разделена на несколько групп в день выборов и провела мониторинги в Баку, Шуше, Ханкенди и Ходжалы.

"Во время избирательного процесса миссией не было отмечено каких-либо нарушений, недовольства. Были созданы все условия для голосования избирателей. Избирательные участки были доступны для международных и местных наблюдателей. Они могли наблюдать за выборами на всех участках. Кроме того, миссия также отметила, что все избирательные участки были оснащены необходимым техническим оборудованием. В результате миссия пришла к выводу, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и прозрачно", - сказал он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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