В Сухопутных войсках Азербайджана состоялось первенство по гиревому спорту - ФОТО
Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны, среди военнослужащих Сухопутных войск состоялось первенство по гиревому спорту.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
До начала первенства состоялась жеребьевка команд, были разъяснены цель состязаний и правила безопасности.
Участвовавшие в первенстве 39 военнослужащих в составе 7 команд соревновались в подъеме гирь в 6 весовых категориях.
Команды "Шамкир", "Барда" и "Гадрут" заняли соответственно первое, второе и третье места.
По итогам соревнований победителям были вручены почетные грамоты, дипломы и кубки, было сделано фото на память.
Отметим, что победители состязаний померятся силами во всеармейском первенстве по гиревому спорту, которое состоится в марте нынешнего года.
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