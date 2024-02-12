https://news.day.az/politics/1636766.html Азербайджан является для Венгрии не только важным партнером в политической, экономической и культурной сферах, но и искренним другом - Виктор Орбан
Азербайджан является для Венгрии не только важным партнером в политической, экономической и культурной сферах, но и искренним другом - Виктор Орбан
Азербайджан является для Венгрии не только важным партнером в политической, экономической и культурной сферах, но и искренним другом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
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