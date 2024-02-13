Азербайджанские депутаты примут участие в форуме по борьбе с неоколониализмом

В России пройдет международный форум на тему борьбы с неоколониализмом.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса (парламент), Азербайджан на этом мероприятии будут представлять первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Россией депутат Низами Сафаров.

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в этом международном форуме, организованном партией "Единая Россия", и выразят позицию азербайджанской стороны в обсуждениях на мероприятии.

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