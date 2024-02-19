Пример стабильности и развития в турбулентном мире: стратегия Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Не словом, а делом. Объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомню, что еще в своей инаугурационной речи глава нашего государства очертил внешнеполитические орбиты, которые формируют круг партнеров, друзей и союзников Азербайджана.

"Если кто-то считает, что мы должны искать семью в другом месте, то могу сказать, что нигде нас не ждут и уже не скрывают этого", - подчеркнул тогда Президент Азербайджана.

Он имел в виду именно ОТГ, которую охарактеризовал, как "Братский союз". И это - показательный пример равноправных, доверительных, взаимовыгодных отношений между двумя сильными государствами, которые продвигают общую и важную идею объединения всего тюркского мира.

И очень показательно, правильно и важно, что в июле этого года в освобожденной и стремительно возрождающейся Шуше будет проведен неформальный саммит ОТГ, участие в котором примет и Президент Турецкой Республики Северного Кипра, имеющая статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

"Это придаст очередной сильный импульс нашему общему делу, делу единства тюркских народов", - справедливо подчеркнул Президент Азербайджана.

Тут стоит напомнить, что у нас всегда ощущали поддержку тюркских стран в вопросе восстановления территориальной целостности нашего государства. Все страны-члены ОТГ всегда голосовали с осуждением оккупации наших земель со стороны Армении. Ряд стран-членов ОТГ входит и в ТС, ЕАЭС и ОДКБ. И мы не раз были свидетелями того, что авторитет Азербайджана, который не состоит в данных союзах и организациях, гораздо выше авторитета Армении, которая пока еще в них членствует.

Но этот авторитет нашей страны - итог большой работы, проведенной Президентом Ильхамом Алиевым. За последние два года он совершил десятки визитов в государства-члены и страны-наблюдатели ОТГ. . Руководители братских государств за этот период также много раз посещали Азербайджан. Естественно, что все это привело к тому, что регулярно увеличивается товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами.

Вот и ныне Президент братской страны отметил, что по итогам 2023 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном достиг 7,5 млрд долларов.

"Мы полны решимости приложить дополнительные усилия с тем, чтобы вывести этот показатель до 15 млрд долларов", - заверил Эрдоган.

И это, я уверен, вполне достижимая цель. Ведь и в Баку, и в Анкаре не раз доказывали свою способности достигать того, что на первый взгляд казалось недостижимым.

При этом укажу на еще один важный момент.

"Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор не только для региона, но и для Евразии", - заявил Президент нашей страны Ильхам Алиев.

И это еще одно подтверждение того, что развитие отношений в рамках ОТГ стоит рассматривать и как развитие отношений между всеми странами мусульманского мира. А Азербайджан всегда играл, играет и будет играть важнейшую роль в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Это влиятельная межправительственная организация, объединяющая в настоящее время 57 государств. При ОИС действует ряд самостоятельных организаций, созданных по решениям её конференций и деятельность которых координируется Генеральным секретариатом. В том числе это Исламский банк развития, Исламская организация по продовольственной безопасности. Ведущие государства ОИС являются крупнейшими инвесторами в новые технологии возобновляемой энергетики и по существу создают на своей территории наиболее последовательный технологический переход к новому типу энергетики и промышленности.

Азербайджан уже участвует в этом проекте, нацеленном на будущее. И проведение в нашей стране СОР29 станет большим рывком в этом направлении. В целом же, мы уже видим, как стремительно растет влияние Азербайджана в мире. И завершившаяся на только что Мюнхенская конференция по безопасности доказала это более, чем явно. Лидеры ведущих мировых держав и международных организаций признали за Азербайджаном статус государства, проводящего независимую, ориентированную на свои национальные интересы, очень успешную внешнюю политику.

А все потому, в том числе, что были правильно расставлены приоритеты. Да, мы видим, что ныне под большое сомнение поставлено будущее даже НАТО, ЕС. А кандидат в президенты США Дональд Трамп признает, что Соединенные Штаты находятся под угрозой раскола. И вот на этом фоне мы видим, как Азербайджан усиливается, развивая отношения с Китаем, с ОТГ, ОИС, оставаясь при этом очень важным партнером для ЕС. Это и есть блестящая внешнеполитическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, воплощенная на деле.