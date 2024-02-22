Сахиль Керимли подвел итоги Мюнхенской конференции

После Мюнхенской конференции по безопасности можно прийти к выводу, что Армения уже зашла в тупик. Перед лицом решительной и справедливой позиции Азербайджана Армения больше не в состоянии предпринимать какие-либо шаги.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

Он отметил, что желание Армении известно - это получение каких-либо дивидендов от Запада и Европы.

"Визит премьер-министра Армении во Францию обусловлен его намерением продолжить такие контакты. Естественно, во время встречи с Макроном будет затронута тема Южного Кавказа. Армянская сторона хочет получить что-то от своего покровителя - Франции, определенные дивиденды в политической и военной сферах", - добавил политический комментатор.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности, проводимая с 1962 года, считается одной из самых влиятельных диалоговых платформ в мире. С 1998 года конференция, финансируемая правительством Германии, значительно превосходит свои аналогичные альтернативы по статусу и количеству участников, а также по вниманию, уделяемому конференции в мире.

16-18 февраля в Германии прошла 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В юбилейной конференции приняли участие более 150 глав государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, а также сотни других политиков, эксперты и журналисты.

Представляем внимание данное интервью в видеоформате.

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