Заявление МИД Армении: поддерживаем неонацизм и антисемитизм

Автор: Байрам Эльшадов

В МИД Армении высказались по поводу заявления посла Израиля об акции у памятника пособнику фашизма Гарегину Нжде в Ереване. Исходя из ответного заявления, внешнеполитическое ведомство Армении поддерживает неонацизм и антисемитизм. К тому же досталось и послу Израиля.

Напомним, акция состоялась 1 января 2024 года, в день рождения фашиста Нжде. В тот же день израильский посол в соцсетях назвал это "прославлением пособника нацистов Гарегина Нжде", добавив, что "власти Армении должны занять твердую позицию против любых форм неонацизма и антисемитизма". Реакции со стороны Еревана тогда не последовало.

В МИД Армении отреагировали на запрос армянских СМИ по этому вопросу. В ведомстве считают, что "аккредитованные в Армении иностранные дипломаты должны проявлять уважительное отношение и избегать реагирования на такие провокации, которые не соотносятся с правительством или народом принимающей стороны".

Фактически, МИД Армении открыто указывает главе миссии на то, что антисемитизм является нормальным и приемлемым для страны. При этом не было даже дежурного дипломатического заявления о сожалении или о порицании проявления какой-либо формы ненависти и национализма.

В понимании армянского внешнеполитического ведомства ущемление прав и чувств других людей является абсолютно стандартным и нормальным поведением. Вот только потом этому же органу не стоит жаловаться на то, что другие государства не справедливо относятся к Армении. И зачем после таких акций и реакций армянских госорганов Израиль должен пытаться строить какие-либо отношения с Арменией?