Евросоюзу грозит армянская экспансия

Автор: Лейла Таривердиева

Поток идущих из Европы радужных новостей для Армении не скудеет. Накануне стало известно, что на будущей неделе ставший для армянства проходным двором Европарламент обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией. Этой радостной новостью поделилась с армянскими журналистами депутат ЕП от Германии Виола фон Крамон.

"С этой резолюцией мы выдвигаем реальный план визовых действий и будем продвигать повестку более тесных институциональных и других связей с Арменией, чтобы жители Армении почувствовали, что их приветствуют. Нам очень хотелось бы, чтобы Армения в какой-то момент стала частью Европейского Союза", - заявила она. Что-то там было сказано еще о великой пользе этой меры для взаимной торговли и либерализации рынков, но это частности. Германский депутат посетовала, что вопрос пока что блокирует Евросовет, и посоветовала армянам "провести определенную работу по этому вопросу с некоторыми странами-членами ЕС". С какими именно, она не уточнила. Европарламент хоть завтра был бы готов открыть границы ЕС для Армении, но вот некоторые страны-члены имеют опасения по этому поводу.

Вопрос о безвизе для Армении будет поднят в Европарламенте по настоянию Франции. Думается, это пообещал Макрон армянам на недавней встрече с Пашиняном. Не просто так, конечно же, а в обмен на некие разрушительные услуги в регионе.

Европарламент собирается принять очередную ничего не значащую резолюцию. То, что она будет принята единогласно, можно не сомневаться - в ЕП против проармянских пунктов повестки обычно никто не голосует. А вот на уровне принимающих решения в ЕС структур все будет сложнее. И в данном случае армянской стороне не удастся приплести к проблеме азербайджанский газ и происки партнеров Азербайджана в Евросоюзе. Европа любит Армению на расстоянии, а массовый поток мигрантов из этой страны ей совсем не нужен. Вспомним, как поиздевалась над добровольными релокантами из Карабаха та же Франция. Поначалу пообещала карабахским армянам статус беженца в этой стране, но не успели те обрадоваться и схватиться за чемоданы, как французская дипмиссия спешно опровергла это сообщение. Через некоторое время армянам вручили утешительный приз - звание почетного гражданина Парижа. Каждому. Это звание ничего не дает, кроме бесплатного проезда в транспорте и безвозмездного похода в театр или кино. Оно не дает права на жительство и гражданство, это символический способ поощрения, и не более. То есть переехать в Париж и жить там, бесплатно пользуясь метро, армянские релоканты из Азербайджана не смогут. Хотя первоначально ожидалось, что европейские страны откроют двери "беженцам", Евросоюз закрыл эти двери покрепче, отделавшись почетным гражданством.

Исходя из этой ситуации, мало кто верит, что Армения получит послабления в вопросе Шенгена. Единственная надежда армян - Франция. Если ей удастся провести "работу" с выражающими опасения странами, возможно, что-то на этом фронте изменится.

Еще раз уточним - эти опасения никак не связаны с отношениями между Ереваном и Баку. У ЕС уже имеется опыт отмены визового режима с разными странами, например, с Грузией. Через год после принятия такого решения Германия и другие страны ЕС столкнулись с резко возросшим количеством, как писали германские СМИ, необоснованных запросов на предоставление убежища от граждан Грузии. Только ведомства ФРГ зарегистрировали примерно в три раза больше запросов от граждан Грузии, чем до отмены виз в конце марте 2017 года. В сентябре 2021 года европейские СМИ писали о том, что Германия потребовала приостановить безвизовый режим для Украины, Молдовы, Грузии и ряда западнобалканских стран, среди которых Албания и Сербия. В октябре же прошлого года был представлен шестой годовой отчет Еврокомиссии о механизме приостановления безвизового режима в Грузии. В документе говорится о рекордном росте соискателей убежища из Грузии в Европу и коррупции. Так, в 2022 год число соискателей убежища в странах ЕС из Грузии на 81 процент по сравнению с 2021 годом.

В данном случае мы говорим о грузинах, народе, привязанном к своей земле историческими корнями и не склонном к массовым перемещениям по миру. В случае же с Арменией Европу ожидает настоящая миграционная экспансия, нескончаемый поток мигрантов. Депопуляция и так идет в этой стране нарастающими темпами, нетрудно представить, как опустеет Республика Армения после того, как ей будет зажжен зеленый свет на границах Европы.

По сообщениям армянских медиа, в 2023 году 36 512 граждан РА выехали из страны и не вернулись. За последние десять лет уехали из страны с концами 291 327 человек. Причем, отток населения ускорился в последние три года. За Грин-картой в посольство США обратились 602 359 граждан РА, что в разы превышает число желающих получить "пропуск" в Штаты граждан Азербайджана и Грузии.

Нет никаких сомнений, что с открытием для Армении границ Евросоюза демографическая ситуация в стране рухнет окончательно. И дело будет не только в социальных проблемах, нарисованных экономических показателях и отсутствии у Армении каких бы то ни было перспектив. Но еще и в том, что для армянства массовые перемещения никогда не было проблемой. Видимо, причина в отсутствии корней, которыми народы держатся на своей земле. Армянство движется по миру, следуя поговорке "рыба ищет где глубже, а человек - где лучше". Посмотрите, как запросто, в течение нескольких дней сотня тысяч жителей Карабаха покинула Азербайджан. Без давления, без угроз, без насилия и прочих объективных причин. Эти люди поднялись и всем "табором" отправились в Армению по приказу собственных "баронов", следуя призрачным надеждам и фантазиям. Но даже на "родине предков" они не задержатся надолго. По информации армянских источников, Армению уже покинуло около тридцати тысяч карабахских релокантов.

Так что к полутора миллионам жителей Армении европейцы в умах, наверняка, уже приплюсовывают эти сто тысяч человек. Подавляющее большинство не нашли себе применения и только и ждут возможности перебраться в более благополучные края. Отменив визовый режим с Арменией, Европа получит пополнение рядов мигрантов. Как бы не была сильна и богата диаспора, переработать такую массу людей она не сможет. Времена нынче другие.