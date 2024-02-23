Выборы в Азербайджане организованы на высшем уровне

Депутат Хорватского сабора (парламента) Звонимир Троскот поделился впечатлениями о прошедших 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Как сообщает в пятницу Day.Az, хорватский депутат, представляющий оппозиционную партию "Мост", высоко оценил эти выборы как соответствующие всем стандартам.

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