Фикрет Мамедов представлен коллективу Конституционного суда

Новый судья Конституционного суда Азербайджана Фикрет Мамедов, назначенный постановлением Милли Меджлиса на основании представления Президента Азербайджанской Республики, представлен коллективу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Конституционного суда, в мероприятии приняли участие судьи и ответственные работники Аппарата суда.

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев поздравил Фикрета Мамедова с назначением на должность судьи Конституционного суда и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Фархад Абдуллаев рассказал о строительстве правового государства, начавшемся после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к руководству страной, прогрессивных реформах, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева в судебно-правовой сфере, укреплении независимости судебной власти, а также важных шагах, предпринятых в области обеспечения и защиты верховенства Конституции.

Судья Фикрет Мамедов, выразив Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за оказанное доверие, сказал, что приложит все силы в своей деятельности на новом посту.

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