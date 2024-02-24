В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Воваевич Пашинян, будучи во Франции, дал скандальное интервью, где высказал кучу неадекватных мыслей.

Day.Az представляет публикацию:

Армянская апостольская церковь выступила с заявлением против изменений в конституцию страны, которые собрался производить Пашинян. При том, что по той же конституции церковь в Армении не принимает участия в политических процессах, очевидно, что вокруг этого заявления может завертеться противостояние, грозящее Пашиняну самыми непредсказуемыми последствиями.

Проблема всех, кто против Пашиняна, в том, что в Ереване нет никакой более-менее адекватной оппозиции. По-хорошему, пророссийских агентов и сил в Армении достаточно, но ни одна из этих группировок не пользуется широкой поддержкой.

Саргсян, Кочарян, даже Мика Бадалян - все эти персонажи либо на свалке истории, либо гуляют где-то рядом с ней. Других значимых игроков просто нет... но только на первый взгляд.

И тут на сцене появляются церковные иерархи. Армянский патриархат традиционно настроен очень пророссийски, обладает большой поддержкой среди населения, и самое главное, статус ААЦ сильно сковывает руки властям: просто так их не покритикуешь, получишь скандал - мол, власть оскорбляет святое. Поэтому Пашиняну и его команде приходится терпеть.

Своим заявлением армянская церковь лезет совсем не в свою сферу - и они там не могут не понимать, что склонные к популизму армяне могут и захотят поддержать ААЦ. И почему бы не нашелся кто-то, кто попытается разыграть эту карту?

Не исключено, что это заявление - далеко не последнее. И если власти Армении на него ответят, то вполне может последовать еще более жесткое. Чем это может кончиться? Прямым противостоянием Пашиняна и церкви. И тут Воваевичу придется откровенно нелегко.

Как он будет выходить из ситуации, пока предположить сложно. Но все идет к тому, что мы увидим, как ААЦ попытается сорвать принятие изменений в армянскую конституцию. Воваевича ждут непростые времена.