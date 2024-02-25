В Азербайджане завершены учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части завершились учебные сборы с группой военнообязанных запаса, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По случаю завершения учебных сборов состоялась церемония закрытия.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что основной целью учебных сборов с участием группы военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале нашей армии.

Было отмечено, что в ходе сборов с военнообязанными были проведены занятия по боевой подготовке, освоены тактико-технические характеристики оружия и техники, правила их правильного применения, а также организованы теоретические и практические занятия по строевой, тактической, военно-медицинской и специальной подготовке.

Поставленные в ходе сборов задачи были успешно выполнены.

В заключение военнообязанные, отличившиеся на учебных сборах, были награждены почетными грамотами, и на специальных транспортных средствах препровождены к местам своего проживания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!