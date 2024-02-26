Посол Армении в ЕС пробил очередное дно цинизма

Автор: Байрам Эльшадов

Очередная восходящая звезда армянской дипломатии, посол Армении в Бельгии и руководитель представительства Армении в ЕС Тигран Балаян вносит свой вклад в дело дезинформации и клеветы. На своей странице в "Х" Балаян поделился публикацией о Ходжалинском геноциде, которую охарактеризовать можно не иначе как мерзкий, циничный и грязный вброс.

Несмотря на то, что прошло более 30-и лет с тех страшных событий, в Армении до сих пор не могут найти в себе храбрость признаться в совершенных злодеяниях. Более того, находятся люди, которые пытаются оправдать зверства соплеменников.

Вместо того, чтобы помочь установить судьбу всех жителей Ходжалы, армянские политики своими дешевыми заявлениями еще больше усугубляют и без того накаленную ситуацию. К сожалению, мы никогда не узнаем на что рассчитывает Балаян, называя Ходжалинскую трагедию пропагандой. Видимо он пытается этим оправдать учиненные зверства своих сородичей, как это делали другие представители армянского политического класса. Но фотографии и видеокадры из Ходжалы говорят о том, что история гласит об обратном.

Напомним, 26 февраля 1992 года армянские военные подразделения в городе Ходжалы с семитысячным населением осуществили акт геноцида. Во время нападения на город военных подразделений здесь было всего около трех тысяч человек, потому что из-за длившейся более четырех месяцев блокады большая часть населения была вынуждена его покинуть.

Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

На сегодняшний день 16 стран приняли резолюции о признании ходжалинских событий геноцидом - Мексика, Пакистан, Колумбия, Чехия, Румыния, Судан, Гондурас, Босния и Герцеговина, Словения, Перу, Иордания, Джибути, Шотландия, Панама, Гватемала и Латвия. Ходжалинский геноцид признали также 24 штата США.